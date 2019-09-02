https://static.news.ru/photo/49938efa-cda4-11e9-8b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько мужчин, вооружённых молотками и топорами, остановили легковой автомобиль в московском тоннеле. Инцидент случился в центре столицы, в районе Третьего транспортного кольца.

Пятеро мужчин с молотками и топорами перекрыли все полосы автодороги, разбили стёкла в автомобиле Volkswagen и вытащили из салона портфель с $250 тысячами (13 млн рублей. — News.ru), — сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, все пострадавшие — граждане Украины. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности случившегося. Бандитов со строительными инструментами ищут.

Ранее наличные евро и доллары на общую сумму более 5,2 млн рублей похитили из квартиры в Красносельском районе Москвы у безработной 46-летней женщины. Пропажу москвичка обнаружила спустя год, писал News.ru.