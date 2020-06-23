Автомобиль протаранил ворота посольства КНР в Аргентине

https://static.news.ru/photo/22a2027c-b50c-11ea-b483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Ворота посольства Китая в Буэнос-Айресе в Аргентине протаранил автомобиль Toyota Carolla, за рулём которого находился 24-летний житель города Тигре по имени Гастон.

Уточняется, что посла КНР в дипмиссии на момент происшествия не было.

Инцидент произошёл 22 июня 2020 года. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Водитель, совершивший наезд на ворота посольства, самостоятельно вышел из автомобиля и потребовал у правоохранительных органов, чтобы те вызвали сапёров. Однако в автомобиле не было обнаружено взрывоопасных веществ, сообщает РИА Новости.

Позже Гастон признался, что пытался попасть на территорию посольства, чтобы попросить о политическом убежище, сообщает портал KP.RU со ссылкой на региональное издание Perfil.

По предварительным данным, у мужчины может быть психическое расстройство. Он сообщил полицейским, что у него коронавирусная инфекция, сообщает РЕН ТВ.

Издание Perfil отмечает, что молодой человек п редупреждал днём о своих намерениях попасть на территорию посольства, однако никто ему не поверил.

Полиция задержала водителя. Ведётся расследование. На месте инцидента присутствуют федеральная полиция и пожарные. Водителя отправят на медэкспертизу, в том числе психиатрическую.

Un hombre se estrellÃ³ con su auto en la puerta de la Embajada de China y asegurÃ³ tener explosivos | Argentina, China, Ciudad de Buenos Aires https://t.co/Gys9JnkyHv — sandra ponce (@ssandrarxtop) June 23, 2020

Местный житель Марсель рассказал корреспонденту РИА Новости, что в районе 20:00 (02:00 по московскому времени) услышал сильный удар. Он добавил, что сразу приехали полицейские, их было много, они перекрыли район и задержали водителя.

Инцидент произошёл на улице Crisolo Larralde, названной в честь аргентинского политика, в районе Вилья-Уркиса.

Villa urquiza no deja de sorprender https://t.co/D7VZBy0n29 — Lulilu (@LuceGerminario_) June 23, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что легковой автомобиль протаранил стену жилого одноэтажного дома в городе Ота префектуры Гумма в Японии. В доме проживали 68-летний мужчина со своим сыном. Отец погиб под автомобилем.