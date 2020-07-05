Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде

https://static.news.ru/photo/0b59c94c-bea3-11ea-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.

Была произведена попытка ракетного обстрела здания посольства Соединённых Штатов в «зелёной зоне» в центре Багдада. Ракета была перехвачена ЗРК Patriot. Она упала на жилой дом рядом с посольством, — передаёт телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник.

В результате ЧП пострадал ребёнок. О жертвах не сообщается.

Инцидент произошёл через несколько часов после того, как США провели испытание комплекса Patriot на территории посольства в Багдаде. Это вызвало недовольство иракской стороны. Вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и председатель комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг провокационным, добавил телеканал Rudaw.

«Зелёная зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становится мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Подобные инциденты обычно не приводят к гибели людей и не влекут существенного ущерба. В середине июня премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты для пресечения подобных инцидентов, уточняет РИА Новости.

Ранее, в июне 2020 года, несколько ракет упали в «зелёной зоне» Багдада в непосредственной близости от американского посольства. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало, но в городе звучали сирены, предупреждающие о ракетной атаке. Силовики оперативно обнаружили место, с которого был осуществлён пуск, — точку у Народного стадиона в Багдаде.

Атака была осуществлена в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, в ходе которого должны быть обсуждены вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры, писал NEWS.ru.