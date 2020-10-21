АЛРОСА раскрыла новые данные о вспышке COVID-19 среди вахтовиков в Якутии

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Вспышка COVID-19 в вахтовом посёлке Накын в Якутии идёт на убыль, распространение вируса прекратилось. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании АЛРОСА, в которой трудятся заболевшие рабочие.

Основной пик заболеваемости пришелся на начало прошлой недели. В настоящее время данные с Нюрбинского ГОК показывают последовательное снижение числа заболевших. В понедельник для прохождения дополнительного обследования с Накына было вывезено 16 человек, во вторник — два. На прошлой неделе выздоровели и вернулись на Нюрбинский ГОК 85 человек, за последние двое суток выздоровело ещё 55 человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там напомнили, что с момента первого обращения сотрудника Нюрбинского ГОК с симптомами в ОРВИ в медпункт 28 сентября проведено три волны тестирования, охватившие всех сотрудников комбината и работающих в Накыне подразделениях — всего более чем 2,5 тысяч проб.

Работники, у которых были выраженные симптомы, направлялись в медицинские учреждения на обследование и лечение. Компьютерную томографию также прошли все те, у кого симптомов не было, но кто выразил такое желание из обеспокоенности своим здоровьем — всего более 100 человек. Сотрудники, у которых не было симптомов, размещены в обсерваторах компании. Для своевременной изоляции работников и оказания помощи на Нюрбинском ГОК также был развёрнут дополнительный обсерватор, чтобы не терять время до прибытия вывозных бортов и не создавать дополнительную нагрузку на учреждения города Мирного, — говорится в пресс-релизе.

В АЛРОСА утверждают, что сейчас на «задействованы только работники, здоровье которых подтверждено несколькими тестами».

Ситуация стабилизирована, дальнейшее распространение вируса прекращено, — уверяют в АЛРОСА.

Часть заболевших находятся в Мирнинской ЦРБ. Они получают противовирусные препараты, антибиотики, муколитики, дезагреганты.

Пациенты с пневмонией в стационаре обеспечиваются компанией препаратом «Артлегия» и «Гидроксихлорохин». Все они вывозились из посёлка, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения вируса, — говорят в пресс-службе АЛРОСА.

Там добавили, что с первого дня выявления коронавируса корпорация была «в постоянном контакте» с республиканскими Минздравом и Роспотребнадзором, передавала данные по количеству и результатах проведённых тестов, а также состоянию здоровья работников.

После выявления болезни горные работы и работу фабрики частично пришлось приостанавливать. Что касается остановки работы всего Нюрбинского ГОКа, то такая мера в начале действительно рассматривалась, но от неё было решено отказаться, учитывая, что вспышку удалось достаточно быстро взять под контроль, — резюмировали в АЛРОСА.

Как писал NEWS.ru, работники Нюрбинского ГОК в Якутии распространили обращение к руководству АЛРОСА с требованием раскрыть реальные масштабы заболеваемости COVID-19 среди вахтовиков и полной остановки производства до локализации вспышки. По официальным данным, в начале октября коронавирус был выявлен у 20 сотрудников предприятия. Рабочие заявляют, что инфекцию якобы выявили более чем у 100 человек. Позднее гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов заявил, что «150 человек с положительными и сомнительными результатами», однако официальная статистика с начала октября не показывала какого-либо резкого роста заболеваемости.