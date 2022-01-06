Актёр из «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь ушёл из жизни в возрасте 71 года советский и российский актёр Михаил Бычков. Он известен по роли в трагикомедии 1986 года «Кин-дза-дза!». О смерти артиста сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на его близких.

По словам сына Бычкова, его отец вместе с супругой пришли к нему в гости отмечать Новый год. Родственники живут рядом — в соседних домах на Дмитровском шоссе.

Бычков-старший встретил Новый год в кругу семьи и отправился спать. Наутро, 1 января, его обнаружили мёртвым. Вероятнее всего, смерть наступила по естественным причинам. Родные скончавшегося заявили, что Бычков во время застолья к алкоголю практически не притрагивался.

Помимо роли в «Кин-дза-дза!» Бычков сыграл в «Покровских воротах», «12 стульях» и в «Борисе Годунове».

4 января 2022 года Ивановский областной драмтеатр сообщил о смерти российского актёра театра и кино Владимира Городничева. Он ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Среди ролей актёра — Лопахин («Вишнёвый сад»), Михайло Головин («Царь Фёдор Иоаннович»), Пров («Кому на Руси жить хорошо»), граф Кент («Король Лир»).