Адвокат: Фургала подозревают в преступлениях, совершённых много лет назад

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в преступлениях, совершённых в 2004-2005 года. В данном случае, согласно закону, срок давности преступления освобождает от уголовной ответственности.

Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат Роман Максимович.

По его словам, статья «Убийство» предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Но есть статья <…> «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности», которая гласит, что вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью либо пожизненным лишением свободы, решается судом, — сказал адвокат.

Он отметил, что только в суде станет понятно, будут ли действовать по делу Фургала сроки давности. Он также подчеркнул, что губернатора, согласно международным договорённостям, не смогут приговорить ни к пожизненному заключению, ни к смертной казни.

До 20 лет ему вполне могут обозначить любой срок, — подытожил Максимович.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году), писал NEWS.ru.