Адвокат Ефремова высказался о нахождении пассажира в машине актёра в ДТП

https://static.news.ru/photo/7972cb98-af73-11ea-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов на месте ДТП Фото: vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слухи о том, что актёр в момент ДТП находился в машине не один. Юрист отнёсся к сказанному с иронией, но не подтвердил и не опроверг данную информацию.

Говорили, что я завтра будут президентом, согласитесь, — ответил Пашаев в интервью Пятому каналу.

Но адвокат тут же поправился, добавив, что в машине не было никого — «это точно», 99% ложь кроме самого ДТП.

Также Пашаев рассказал, что артист себя «очень тяжело» чувствует после совершённого. Он находится под домашним арестом, за медицинской помощью Ефремов не обращался. Артисту тяжело «и душевно, и физически», поэтому он не хочет вызывать врачей.

В ДТП Михаил Ефремов попал вечером 8 июня. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, в автомобиль которого врезался джип артиста. Ефремов был настолько пьян, что даже не понял, что с ним произошло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Михаил Ефремов был пьян в день аварии, потому что у него умер близкий друг. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, его подзащитный был в трауре и чувствовал себя подавленно.