Адвокат Ефремова рассказал об удручённом состоянии актёра

https://static.news.ru/photo/e7fa9446-ca22-11ea-a517-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов не может расслабиться, он находится в угнетённом состоянии, новости не читает и Интернетом не пользуется. Так описал состояние актёра после смертельного ДТП его адвокат Эльман Пашаев.

Ефремов сейчас под домашним арестом. И он очень тяжело переживает случившееся. Лекарства артист никакие не принимает.

Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает, — пояснил адвокат в интервью РБК.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе совершил столкновение с грузовиком LADA. Находившийся за его рулём курьер интернет-магазина погиб. Ефремов на момент совершения ДТП был пьян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг семьи Михаила Ефремова рассказал, как проводит время находящийся под домашним арестом актёр. По его словам, артисту можно общаться с адвокатом, следователем, супругой и детьми.