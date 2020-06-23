Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев ДТП, пытавшихся спасти водителя

https://static.news.ru/photo/b6202a7e-b54d-11ea-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о неправильном поведении очевидцев ДТП, пытавшихся спасти водителя фургона, в который врезалась иномарка актёра. Он напомнил, что после столкновения Lada сильно деформировалась.

Нельзя было вытаскивать его из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи, — сказал юрист в эфире Пятого канала.

Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.