67-летнему порноактёру предъявили обвинения в изнасилованиях

https://static.news.ru/photo/c03d182c-b634-11ea-ad54-fa163e074e61_660.jpg Рон Джереми Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Знаменитому американскому порноактёру Рону Джереми предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. По данным следствия, речь идёт о несвязанных между собой случаях, имевших место, начиная с 2014 года.

Так, 67-летний Джереми обвиняется в трёх эпизодах изнасилования (в том числе посторонним предметом), а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера.

Пострадавшими от его действий являются женщины 25, 30, 33 и 46 лет. Акты насилия над ними он совершал в доме в Западном Голливуде и в баре.

Если артист будет признан виновным, ему может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 90 лет в государственной тюрьме, сообщил окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейси. Сыщики потратили два года на расследование обвинений против Джереми, говорится в заявлении департамента шерифа.

В конце мая стало известно, что более десяти женщин обвинили Джереми в харассменте. Отмечается, что среди его жертв были не только работницы порноиндустрии, но и несколько журналисток.

Джереми считается одной из икон индустрии развлечений для взрослых и занимает первое место в списке «Пятьдесят великих порнозвёзд» по версии журнала AVN. Он снялся в более чем в 2200 порнофильмах. Артист даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число ролей во «взрослых» фильмах.



В 2015 году он рассказал CNN о том, что чуть не умер от разрыва аорты в 2013 году. Хотя он был близок к смерти, актёр отметил, что он всегда придерживался идеи, что жить хорошей жизнью и быть хорошим человеком — это лучшее, что можно сделать на этой земле. Порноактёр тогда говорил следующее: «Я всегда был духовным человеком».

Ранее NEWS.ru писал, что престарелого экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена обвинили в домогательствах. Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке заявила, что в 2018 году на мероприятии, посвящённом 100-летию экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта, политик положил ей руки на ягодицы, расцеловал в щёки, а также на немецком пожелал «сладких снов».