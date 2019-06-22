Защитник сборной России по хоккею и «Колорадо» Никита Задоров сравнил русских и североамериканцев.
Чем круты американцы и канадцы — тем, что постоянно дружелюбны, постоянно улыбаются, хоть у них плохой день. Они счастливы. У нас все хмурые, унылые, злые, — цитирует хоккеиста «
Спорт-Экспресс».
В регулярном сезоне-2018/19 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Задоров провёл 70 матчей, набрав 14 (7+7) очков, а также завоевал бронзу чемпионата мира в составе сборной России.
Ранее News.ru писал, что российский хоккеист выбран в первом раунде драфта НХЛ.