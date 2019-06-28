Андрей Миронов Фото: andreymironov/instagram.com

Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что подал заявку на участие в романтическом реалити-шоу с Ольгой Бузовой.

До нового хоккейного сезона осталось совсем немного. Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой. Решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? — написал он в своём Instagram-аккаунте.

Проект должен выйти в эфир осенью на телеканале ТНТ.

Как сообщал News.ru, «Барселона» на 48 часов «арендовала» Ольгу Бузову.

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