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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, что форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов научил ругаться русским матом всех своих одноклубников.

С «Вашингтоном», например, играешь, а там Кузнецов уже многих научил (мату. — Ред.)! Стоишь на вбрасывании, а тебе на ломаном русском что-то нецензурное кричат — ну поржём и за игру,...