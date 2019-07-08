https://static.news.ru/photo/2bbf1476-a16c-11e9-a4d6-fa163e074e61_1024.jpg Егор Яковлев Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Хоккейный клуб «Адмирал» расстался с тремя игроками: нападающим Егором Яковлевым и защитниками Романом Таталиным и Артуром Кармашковым.

Мы говорим игрокам спасибо за добросовестное отношение к делу и игру в составе нашей команды, — сообщает пресс-служба клуба.

Яковлев провёл в составе «Адмирала» четыре года, принял участие в 118 матчах. В активе форварда 14 очков (7 голов и 7 результативных передач). На счету Таталина один сезон и 10 голевых передач в 49 играх. Кармашков сыграл за «моряков» 38 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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