https://static.news.ru/photo/4fc67be4-968a-11e9-9de5-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Быков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на переход клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадки меньшего размера.

Чемпионаты мира теперь будут проходить на маленьких площадках, поэтому наши хоккеисты должны привыкать и обучаться играть на них буквально с детского возраста. Поначалу, конечно, будет немного непривычно, но у нас мастеровитые ребята, которые быстро адаптируются к новым условиям, — сказал Быков корреспонденту News.ru.

Кроме того, двукратный олимпийский чемпион считает, что Международная федерация хоккея на льду ставит задачу сделать хоккей более зрелищным.

Команды будут чаще находиться в зонах атаки и обороны, быстро проходя среднюю зону, а значит, в каждом матче будет создаваться большее количество голевых моментов. Надеюсь, наши ожидания от уменьшения размеров площадок будут оправданны, — утверждает бывший хоккеист.

News.ru разобрался, почему клубы КХЛ нынешним летом массово отказываются от коробок традиционных для европейского хоккея размеров и переходят на так называемые канадские или финские площадки.