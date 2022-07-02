Вратарю сборной России по хоккею грозит срок за уклонение от службы в армии

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит лишение свободы на срок до двух лет по статье об уклонении от прохождения военной службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Спортсмен собирался в июле переезжать в США, чтобы присоединиться к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз».

По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. <...> Несмотря на то что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить статью 328 УК РФ, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вопросом, касающимся будущего спортсмена, занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР).

Федотова задержали накануне в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.

При задержании хоккеисту стало плохо. После доставки в военкомат его самочувствие еще ухудшилось и в итоге Федотова увезла скорая помощь.

В пресс-службе ЦСКА рассказали NEWS.ru, что о задержании спортсмена узнали из СМИ. В клубе выразили уверенность, что компетентные органы разберутся в ситуации.