В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей смогут смотреть матчи КХЛ

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Спортивный директор московского «Спартака» Павел Ни-Ли и пресс-атташе клуба Владимир Самохин рассказали, какое количество зрителей смогут посещать домашние матчи команды в чемпионате КХЛ.

По его словам, ближайший сезон «Спартак» точно проведёт на арене в Парке легенд, как и в предыдущие несколько лет.

Мы рассчитываем, что на первых домашних матчах сможем принять три или три с половиной тысячи болельщиков, — сказал Самохин. — Летом было продано две тысячи абонементов, после чего приостановили продажу, поскольку нет ясности, какое количество болельщиков сможет находиться на трибунах. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайший понедельник на большом совещании с участием представителей Роспотребнадзора, а также хоккейных клубов ЦСКА и Спартак, выступающих на этой арене.

Ранее NEWS.ru писал, что во втором поединке стартового игрового дня Кубка мэра Москвы «Спартак» вырвал волевую победу у «Динамо» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).