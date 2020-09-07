«Спартак» выиграл первый матч в сезоне: фото встречи с «Динамо»

В заключительном матче предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2. Однако эта победа не смогла принести «армейцам» первое место.

В составе «красно-синих» дважды забил Андрей Локтионов, ещё по одной шайбе — Артём Блажиевский, Михаил Науменков и Николай Голдобин. У «красно-белых» выделиться сумели Йори Лехтеря и Лукаш Радил. Победителем турнира...