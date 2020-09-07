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«Спартак» выиграл первый матч в сезоне: фото встречи с «Динамо»

23:06, 07 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Спартак» обошёл «Динамо» со счётом 3:1. Все три шайбы в ворота «бело-голубых» были забиты в третьем периоде. Голами у победителей отличились Дмитрий Вишневский, Йори Лехтеря и Лукаш Радил. Этот матч стал для «Спартака» первым выигранным в сезоне после двух поражений. Фото встречи — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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