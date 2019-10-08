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После уверенной победы над хабаровским «Амуром» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний форвард столичных «армейцев» и бывший игрок клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Антон Слепышев в эксклюзивном интервью News.ru отметил, что против ЦСКА все соперники выходят с особым настроем, а также признался, что с интересом будет следить за стартовавшим за океаном сезоном в НХЛ.

«Нельзя на одну игру выйти расслабленными, а на следующую — собраться»

— Чем можно объяснить парадоксальную ситуацию: в первой половине поединка с «Амуром» ЦСКА атаковал значительно больше, но острых моментов у ворот вашего голкипера Ильи Сорокина соперник создал ничуть не меньше?

— Да, соглашусь, что инициативой мы вроде бы владели, а до реальных голевых моментов дело не доходило. Возможно, нужно было попроще сыграть, через бросок начинать атаки. Тем не менее, хорошо, что в самом начале второго периода удалось открыть счёт — дальше было уже полегче.

— Может быть, на игре ЦСКА сказался недостаточный настрой на не самого сильного соперника? Ведь «Амур» — один из аутсайдеров Восточной конференции КХЛ.

— Нет, такого точно не было. КХЛ — серьёзная лига, все соперники достаточно сильные, поэтому ко всем относимся с должным уважением. Тем более, если на одного соперника настрой будет недостаточным, это обязательно скажется и на следующей игре. Так что нельзя на одну игру выходить расслабленными, а на следующую — собраться. Всегда только максимальный настрой!

— Если сравнивать с прошлым сезоном, есть ощущение, что теперь против ЦСКА каждый соперник выходит с большей мотивацией, стремясь обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина?

— Не сказал бы, потому что в прошлом сезоне на игры против нас все команды тоже настраивались очень серьёзно, потому что ЦСКА с самого начала чемпионата шёл в лидерах. Я это по себе знаю, ещё когда выступал за уфимский «Салават Юлаев». В общем, что против лидеров, что против чемпионов все выходят с особым желанием победить.

— А лично для вас нынешний сезон в ранге обладателя Кубка Гагарина складывается сложнее, чем прошлый?

— Особых различий нет. Двигаемся от тренировки к тренировке, от игры к игре, задачи перед командой стоят максимальные, как и требования тренерского штаба к каждому игроку. Так было и год назад, так есть и сейчас.

— В ЦСКА хороший, глубокий состав, поэтому его ротация неизбежна. Не создают ли проблем перестановки в звеньях, когда в разных матчах приходится выходить на лёд с новыми партнёрами?

— Никаких проблем. Ротация, конкуренция за место в «основе» — без этого не обойтись. Кому-то тренеры дают отдохнуть, восстановиться после травм — это всё рабочие моменты.

«Читал, что Кузнецов рвётся на площадку. Желаю ему удачи»

— Стало ли для вас неожиданностью, что основным соперником в борьбе за лидерство в регулярном чемпионате КХЛ станет для вашей команды не петербургский СКА, а подмосковный «Витязь»?

— Пожалуй, да, можно сказать, что это неожиданность, но «Витязь» уже успел обыграть и нас, и петербуржцев. Поэтому лидерство подмосковной команды — это не случайность и не просто удача. «Витязь» показывает хороший хоккей и своей игрой доказывает, что достоин находиться на вершине таблицы. Ребята — молодцы, чем больше таких команд в нашем чемпионате, тем лучше.

— «Витязь» разгромил ЦСКА со счётом 5:0 на предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, и в недавнем официальном матче чемпионата КХЛ у «армейцев» наверняка было желание взять реванш за то болезненное поражение. Однако «витязи» и на сей раз обыграли вас в гостях — 2:1...

— Действительно, они нас снова обыграли, но не могу сказать, что ЦСКА играл плохо. Моментов создали достаточно, чтобы одержать победу. К сожалению, реализовали только один. Что ж, впереди у нас в нынешнем регулярном чемпионате ещё три встречи с «Витязем» — думаю, возьмём своё.

— А вот питерский СКА, с которым вашей команде играть аж шесть раз в нынешней «регулярке», ЦСКА уже обыграл дважды, причём оба раза на выезде. Значит, питерцы нынче не так сильны, как пару лет назад?

— Ни в коем случае — это по-прежнему очень сильный соперник! На старте сезона у СКА случился какой-то сбой, но у каждой команды бывают трудные моменты, периоды. Уверен, что питерцы остаются в числе главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.

— За тем, как идут дела в Восточной конференции, следите? Там сейчас казанский «Ак Барс» вырвался в лидеры, а магнитогорский «Металлург» скатился в подвал турнирной таблицы.

— Конечно, следим. Тем более что у нас следующая игра как раз в Казани — 11 октября. Не сомневаюсь, что матч получится зрелищным и интересным.

— За океаном очередной сезон тоже набирает ход. Для вас, отыгравшего три сезона в НХЛ, он наверняка тоже представляет интерес?

— У нас в ЦСКА много кто был в НХЛ, поэтому все вместе в раздевалке смотрим обзоры игр. Безусловно, всем интересно следить за тем, что происходит в лучшей хоккейной лиге мира.

— У вас есть какие-то личные предпочтения в НХЛ? Например, за российскими игроками следите особенно пристально?

— Конечно, интересуемся, как там наши. А лично я неравнодушен к «Эдмонтону»: всё же на протяжении трёх сезонов был в этой команде, половина состава знакомых ребят до сих пор там играет.

— В матче «Вашингтона» с «Далласом» после трёхматчевой дисквалификации за употребление кокаина на площадку возвращается Евгений Кузнецов...

— Да, я читал, что Женя рвётся поскорее выйти на площадку. Остаётся только пожелать ему удачи.