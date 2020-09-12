«Сибирь» «перестреляла» «Куньлунь» в присутствии Овечкина

https://static.news.ru/photo/bc32f976-f4fb-11ea-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir1962/vk.com

В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» вырвала победу у пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» — 5:4 (0:0, 2:1, 3:3).

За 35 минут игрового времени команды на двоих сумели забросить лишь одну шайбу, зато в оставшееся время устроили голевую «перестрелку», в которой более удачливыми были сибиряки.

У хозяев отличились Ефим Гуркин (36-я минута), Виктор Комаров (39-я), Дмитрий Саюстов (47-я), Данил Романцев (51-я) и Владимир Первушин (53-я).

В составе гостей дубль сделал Герман Шапорев (голы на 27-й и 56-й минутах), по одной шайбе забили Иван Николишин (42-я) и Алексей Кручинин (49-я).

«Сибирь» одержала первую победу в нынешнем сезоне, «Куньлунь» проиграл все пять своих матчей и не набрал пока ни одного очка.

На игре присутствовал звёздный форвард сборной России и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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