ЦСКА победил в Хабаровске и вышел в лидеры КХЛ

Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уверенно выиграли в Хабаровске у «Амура» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
В составе «красно-синих» отличились Никита Коростелёв (2-я минута), Сергей Андронов (5-я), Константин Окулов (25-я), Максим Мамин (48-я) и забросивший свою сотую шайбу в КХЛ Максим Шалунов (55-я).
Автором единственного гола у дальневосточников стал на 32-й секунде третьего периода Александр Горшков.
18-летний голкипер «армейцев» Всеволод Скотников провёл свой дебютный матч в КХЛ, отразив 20 бросков соперника из 21.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал девять очков в пяти матчах и единолично возглавил общую таблицу КХЛ.
«Амур» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате и пока не набрал ни одного очка в нынешнем сезоне.
Ярославский «Локомотив» проиграл впервые в чемпионате, не сумев отыграться в Петербурге в поединке со СКА, писал ранее NEWS.ru.
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