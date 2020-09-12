ЦСКА победил в Хабаровске и вышел в лидеры КХЛ

https://static.news.ru/photo/9f295166-f4da-11ea-ad89-fa163e074e61_660.jpg ХК ЦСКА Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уверенно выиграли в Хабаровске у «Амура» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

В составе «красно-синих» отличились Никита Коростелёв (2-я минута), Сергей Андронов (5-я), Константин Окулов (25-я), Максим Мамин (48-я) и забросивший свою сотую шайбу в КХЛ Максим Шалунов (55-я).

Автором единственного гола у дальневосточников стал на 32-й секунде третьего периода Александр Горшков.

18-летний голкипер «армейцев» Всеволод Скотников провёл свой дебютный матч в КХЛ, отразив 20 бросков соперника из 21.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал девять очков в пяти матчах и единолично возглавил общую таблицу КХЛ.

«Амур» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате и пока не набрал ни одного очка в нынешнем сезоне.

Ярославский «Локомотив» проиграл впервые в чемпионате, не сумев отыграться в Петербурге в поединке со СКА, писал ранее NEWS.ru.