«Северсталь» не будет продавать абонементы на новый сезон КХЛ

https://static.news.ru/photo/f7fe6850-e155-11ea-8afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: severstalclub.ru

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отказался продавать абонементы на домашние матчи в новом сезоне КХЛ из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Из-за сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого количества зрителей вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться, — сказано в заявлении.

КХЛ начинает новый сезон 2 сентября. Минувший сезон был завершили досрочно из-за коронавируса. Он закончился на 1/8 финала Кубка Гагарина. Последний матч серии первого раунда плей-офф между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоялся уже при пустых трибунах.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что бывшего тренера ХК «Спартак» Милоша Ржигу госпитализировали в Праге.