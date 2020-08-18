«Северсталь» не будет продавать абонементы на новый сезон КХЛ

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отказался продавать абонементы на домашние матчи в новом сезоне КХЛ из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Из-за сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого количества зрителей вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться, — сказано в заявлении.
КХЛ начинает новый сезон 2 сентября. Минувший сезон был завершили досрочно из-за коронавируса. Он закончился на 1/8 финала Кубка Гагарина. Последний матч серии первого раунда плей-офф между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоялся уже при пустых трибунах.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что бывшего тренера ХК «Спартак» Милоша Ржигу госпитализировали в Праге.