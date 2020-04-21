«Салават Юлаев» не получает деньги от своего спонсора с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/d9a631d2-83bb-11ea-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat/facebook.com

Генеральный спонсор хоккейного клуба «Салават Юлаев» нефтяная компания «Башнефть» (дочернее предприятие НК «Роснефть») с начала 2020 года перестала перечислять деньги команде.

На данный момент задержка зарплаты перед игроками составляет больше 10 дней. Уфимский клуб не ведёт активной работы на трансферном рынке и до сих пор не определился с кандидатурой главного тренера, сообщает Sport24.

Также Женская хоккейная лига (ЖХЛ) и Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) до сих пор не получили от «Салавата Юлаева» гарантийных писем об обязательном участии команд «Агидель» и «Толпар» в сезоне-2020/2021.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.