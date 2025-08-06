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06 августа 2025 в 09:23

Раскрыта зарплата Кравцова в НХЛ

Зарплата Кравцова в «Ванкувер Кэнакс» составит $775 тысяч в год

Виталий Кравцов Виталий Кравцов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Форвард Виталий Кравцов, который ранее выступал за хоккейный клуб «Трактор», теперь будет играть за «Ванкувер Кэнакс» в Национальной хоккейной лиге, где его зарплата составит $775 тысяч (62 млн рублей) в год, заявил журналист Рик Дхаливал в соцсети Х. Если он будет играть за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге, то его доход составит $450 тысяч (36 млн рублей).

В 2018 году на драфте НХЛ под общим восьмым номером в первом раунде был выбран 25-летний россиянин Кравцов. Его контракт с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» был подписан на четыре года.

Ранее хоккеист Михаил Григоренко, который является олимпийским чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, покинул петербургский клуб СКА, сообщили представители команды. По их словам, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, хоккейный клуб СКА представил общественности новый логотип, о чем сообщила пресс-служба команды. Это произошло после того, как Роман Ротенберг, ранее занимавший должность главного тренера, покинул команду.

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