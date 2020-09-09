«Проиграли игру»: тренер Динамо прокомментировал матч с «Локомотивом»

Проиграли игру, мало забили имели, хоть и имели много моментов. Во втором периоде подучили удаление, в третьем уже домучились. Мы не старались удержать счёт в третьем периоде. Если бы старались, то не сломались. Нам приходится ломать все звенья и играть в меньшинстве, это сказалось в большей степени. Семён Панкратов совершил тактическую ошибку, он не должен был дать сопернику забить гол. В общем, нам есть, над чем работать. В Нур-Султане я жду примерно такой же игры, как сегодня. Прошло не так много времени с того момента, как Скабелка ушёл из «Барыса». Думаю, сильных изменяй в составе команды не произошло. Что же касается состояния Вадима Шипачёва, то его зашили, ничего страшного нет, — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.