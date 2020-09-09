«Проиграли игру»: тренер Динамо прокомментировал матч с «Локомотивом»

Главный тренер московского клуба «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры против ярославского «Локомотива», которая прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.
Проиграли игру, мало забили имели, хоть и имели много моментов. Во втором периоде подучили удаление, в третьем уже домучились. Мы не старались удержать счёт в третьем периоде. Если бы старались, то не сломались. Нам приходится ломать все звенья и играть в меньшинстве, это сказалось в большей степени. Семён Панкратов совершил тактическую ошибку, он не должен был дать сопернику забить гол. В общем, нам есть, над чем работать. В Нур-Султане я жду примерно такой же игры, как сегодня. Прошло не так много времени с того момента, как Скабелка ушёл из «Барыса». Думаю, сильных изменяй в составе команды не произошло. Что же касается состояния Вадима Шипачёва, то его зашили, ничего страшного нет, — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, ярославский «Локомотив» в гостях вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 3:2 (1:1, 0;1, 2:0). У «бело-голубых» точными бросками отметились Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27-я). В составе «железнодорожников» голы на счету Егора Аверина (17-я), Рушана Рафикова (49-я) и Дениса Алексеева (53-я).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен