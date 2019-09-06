https://static.news.ru/photo/cc8a455c-d19a-11e9-99cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Нападающий сборной России Александр Овечкин призвал поклонников поддержать дисквалифицированного за употребление кокаина нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Овечкин подчеркнул, что ситуация оказалась крайне тяжёлой для Кузнецова, поэтому нельзя от него отворачиваться.

Нам остаётся только его поддержать, — цитирует РЕН ТВ слова хоккеиста.

23 августа стало известно, что взятая во время хоккейного чемпионата мира 2019 года у Евгения Кузнецова проба дала положительный результат на кокаин, сообщал News.ru. Спортсмен отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал свою вину. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции не стали.