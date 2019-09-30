https://static.news.ru/photo/7c218bf6-e393-11e9-af44-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал, что одноклубники поддерживают Евгения Кузнецова, который был наказан за положительный тест на кокаин на чемпионате мира.

Конечно, он совершил ошибку и понимает это. Он извинился, а нам надо просто быть на его стороне и стараться делать всё, чтобы он вернулся. Мы его поддерживаем и поможем ему, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года, НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча.