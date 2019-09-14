https://static.news.ru/photo/b66e0488-d6fa-11e9-9735-fa163e074e61_660.jpg Фото: nhl.com

Нападающий клуба Washington, россиянин Евгений Кузнецов будет отстранён за употребление кокаина не более чем на три матча регулярного чемпионата. Такое заявление в ближайшее время должна сделать Национальная хоккейная лига (НХЛ).

Об этом пишет газета The Washington Post .

Как сообщал News.ru, 23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции пока не стали.