Нападающий клуба Washington, россиянин Евгений Кузнецов будет отстранён за употребление кокаина не более чем на три матча регулярного чемпионата. Такое заявление в ближайшее время должна сделать Национальная хоккейная лига (НХЛ).
Об этом пишет газета
Как сообщал News.ru, 23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции пока не стали.