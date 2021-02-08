Назван капитан сборной России на шведский этап Евротура по хоккею

https://static.news.ru/photo/325320a4-6a18-11eb-8475-96000091f725_660.jpg Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от шведского этапа Евротура.

Этот турнир особенный, он первый в этом году. В этом году 75 лет исполняется российскому хоккею. Наша главная задача — проверка кандидатов в сборную, которую мы готовим к чемпионату мира в Латвии, к Олимпиаде-2022, к следующему мировому первенству, — сказал Третьяк на пресс-конференции.

По его словам, на этапе ставка будет сделана как на опытных, так и на молодых хоккеистов. Главный тренером определён Игорь Ларионов. Капитаном национальной команды назначен нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров.

Сборная России в Мальме 11 февраля сыграет против национальной команды Финляндии, 13 февраля россиянам предстоит сыграть против хозяев турнира — шведов. Заключительная встреча состоится 14 февраля против чехов.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею в первом поединке группового этапа чемпионата мира — 2021 встретится с командой Чехии. Матч состоится 21 мая в 17:15 мск. Расписание остальных встреч также опубликовано на сайте Международной федерации хоккея (IIHF), писал NEWS.ru.