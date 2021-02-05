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Стал известен первый соперник команды РФ на групповом этапе ЧМ по хоккею

22:56, 05 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная России по хоккею в первом поединке группового этапа чемпионата мира — 2021 встретится с командой Чехии. Матч состоится 21 мая в 17:15 мск. Расписание остальных встреч также опубликовано на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В этом году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Латвии. Российская сборная все встречи группового этапа проведёт в Олимпийском спортивном центре в Риге.

Во второй игре команда России будет 22 мая противостоять хоккеистам из Великобритании. В остальных матчах россияне встретятся со Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.

Ранее стало известно, что единственной страной — хозяйкой хоккейного чемпионата мира в 2021 году станет Латвия. Белоруссия должна была совместно с Латвией принять чемпионат, однако от этого в IIHF отказались, сославшись на неоднозначную политическую ситуацию в стране.

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный Иосиф Пригожин одобрил выбор советской песни «Катюша», которая, по сообщению некоторых СМИ, возможно, будет звучать вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею.

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