Стал известен первый соперник команды РФ на групповом этапе ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/d4501bc2-67ee-11eb-a226-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная России по хоккею в первом поединке группового этапа чемпионата мира — 2021 встретится с командой Чехии. Матч состоится 21 мая в 17:15 мск. Расписание остальных встреч также опубликовано на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В этом году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Латвии. Российская сборная все встречи группового этапа проведёт в Олимпийском спортивном центре в Риге.

Во второй игре команда России будет 22 мая противостоять хоккеистам из Великобритании. В остальных матчах россияне встретятся со Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.

Ранее стало известно, что единственной страной — хозяйкой хоккейного чемпионата мира в 2021 году станет Латвия. Белоруссия должна была совместно с Латвией принять чемпионат, однако от этого в IIHF отказались, сославшись на неоднозначную политическую ситуацию в стране.

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный Иосиф Пригожин одобрил выбор советской песни «Катюша», которая, по сообщению некоторых СМИ, возможно, будет звучать вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею.