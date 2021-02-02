Латвия единолично примет чемпионат мира по хоккею

https://static.news.ru/photo/4378d0b4-656c-11eb-808a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Белоруссия должна была совместно с Латвией принять чемпионат, однако от этого отказались.

Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе, — говорится в сообщении IIHF.

В совете добавили, что из-за неопределённости в отношении ограничений на международные перемещения, организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами. Это позволит мероприятию пройти безопасно. Кроме того, это будет экономичным способом.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске, но матчи из столицы Белоруссии решили перенести. Решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое было посвящено этому вопросу. Состоялось оно по требованию зарубежных организаций из-за напряжённой политической ситуации в стране. Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Вторым городом, где должны были принимать хоккейные команды, была назначена Рига.

Как сообщал NEWS.ru, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что IIHF рассмотрит дальнейший статус Латвии в качестве соведущей, а также оценит возможность перехода на формат единого места проведения чемпионата мира для облегчения правил безопасности при COVID-19 и командных поездок.