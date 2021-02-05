Мы выиграем войну снова: Пригожин о «Катюше» на ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/97b01e3e-67b6-11eb-b895-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин одобрил выбор советской песни «Катюша», которая, по сообщению некоторых СМИ, возможно, будет звучать вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru



По мнению Пригожина, такие неформальные музыкальные символы Великой Отечественной войны способны мотивировать людей к победе и показывать волевой дух россиян.

Все наши победы были под «Катюшу», я только за. Это одно из самых выдающихся произведений, которое знает весь мир. Понимаете, мир сошёл с ума, все западные политики превратились не пойми в кого, мировая идеология разрушена. Представить себе невозможно, что спустя столько десятилетий после трагических событий Великой Отечественной войны мы снова станем заложниками политических амбиций, глупости и музыка начнёт страдать. Если даже будет не «Катюша», а какое-то другое произведение — то оно тоже будет символизировать нашу страну. У нас нельзя отнять дух, победу, пусть почувствуют, как мы выиграли эту войну и выиграем ещё не один раз, — заявил продюсер.



Ранее источник в Федерации хоккея России (ФХР) сообщил ТАСС, что песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. При этом позже глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение об использовании какой-либо мелодии ещё не принято.

Как сообщал NEWS.ru, совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года.