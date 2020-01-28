В домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубом «Куньлунь Ред Стар» из Пекина 29-летний форвард «красно-белых» Фёдор Малыхин стал автором важнейшего гола, забросив шайбу в меньшинстве при счёте 3:2 в пользу соперника. После этого москвичи переломили ход встречи и победили (7:4), а Малыхин дал эксклюзивное интервью NEWS.ru.

— С чем, на ваш взгляд, были связаны такие перепады в игре: «Спартак» полматча проигрывал 1:3, а в итоге одержал убедительную победу?

— Соперник начал встречу очень активно, побежал-полетел вперёд. Можно сказать, игроки «Куньлуня» немножко нас смяли в первом периоде. Возможно, мы не были полностью готовы к такому прессингу, допускали немало оплошностей, пропустили несколько шайб. Но мы продолжали работать, старались навязывать сопернику свой хоккей. Выстояли очень важное меньшинство в концовке второго — начале третьего периода, когда пришлось отбиваться вчетвером пять минут. Считаю, это был ключевой момент матча. После этого мы получили заряд эмоций, который помог нам прибавить в третьем периоде. Постарались больше бросать и лезть на ворота гостей, чего нам явно не хватало в первом и втором периодах. Проявили характер, что помогло забить несколько голов и завоевать важные два очка.

— Заброшенная вами шайба, согласитесь, тоже сыграла очень важную роль в этой встрече?

— Я бы не стал её выделять: у нас все голы были важными и ключевыми. У всех ребят присутствовало большое желание победить, и никто старался не обращать внимания на то, что по ходу матча мы уступали в счёте. У нас получилось добавить в игре, и в третьем периоде «Спартак» уже имел заметное преимущество. Оно и воплотилось в заброшенные шайбы.

— У вас потрясающие показатели после перехода в «Спартак» по ходу сезона: четыре матча — четыре гола, забиваете в каждой игре. Что-то подобное раньше случалось в вашей карьере?

— Честно говоря, не могу припомнить, да и не думал об этом. Конечно, приятно забивать в каждом матче, но главное, что меня воодушевляет — это командная победа.

— Получилось так, что вы сыграли за «красно-белых» три матча в самом начале января, а потом выбыли почти на три недели — была травма?

— Да, получил повреждение. Сейчас уже чувствую себя получше, в целом всё нормально. Практически восстановился и снова могу играть.

— После победы над «Куньлунем» в раздевалке «Спартака» звучала какая-то композиция со словами про вирус. Судя по всему, вас тема вспыхнувшей в Китае эпидемии тоже волнует. Не было перед сегодняшним матчем опасений, что можете подхватить заразу прямо на льду от соперника?

— Нет, об этом точно не думали — только о хоккее.

— На ваш взгляд, всё-таки существует реальная опасность, что хоккеисты из пекинского клуба тоже могут оказаться носителями коронавируса?

— Насколько я знаю, КХЛ ведь уже перенесла домашние игры «Куньлуня» из Пекина, и все оставшиеся матчи команда проведёт на выезде.

— Игру с ЦСКА перенесли в Москву из-за Нового года по китайскому календарю.

— Да, а ещё одну, как я прочитал, перенесли в Россию как раз из-за эпидемии.

— А если бы «Спартаку» пришлось ехать на выездной матч в Пекин, признайтесь, сосредоточиться на хоккее мешали бы посторонние мысли о том, как бы не заразиться?

— Хорошо, что нам туда уже не надо ехать.

— «Красно-белые» балансируют на четвёртом-пятом местах в таблице Западной конференции КХЛ. Перед командой стоит задача подниматься ещё выше в турнирной таблице?

— У нас задача просто настраиваться на каждый матч, стараться его выигрывать. А как в итоге сложится ситуация в таблице, загадывать не будем. Важнее всего хорошо подготовиться к плей-офф, подтянуть все проблемные моменты — физические, технические, тактические, наладить игру в равных составах, в большинстве и меньшинстве.