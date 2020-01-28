https://static.news.ru/photo/e70b9744-415e-11ea-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», с большой вероятностью попадающий в плей-офф в Восточной конференции, с недавних пор несёт в себе угрозу скорее не как хоккейная боевая единица. Хоккеисты из Поднебесной могут представлять опасность для игроков всех остальных клубов лиги как потенциальные носители смертельно опасного коронавируса, эпидемия которого нынче разгорается в самом густонаселённом государстве мира. NEWS.ru отправился на московского «Спартака» с «Куньлунем», чтобы понять, насколько реальна угроза «хоккейного» распространения заразы, и узнать, как сами игроки и тренеры реагируют на неординарную ситуацию.

Бьют тревогу пока в ВХЛ, элитная лига — в режиме ожидания

Впрочем, тему распространения опасного вируса удалось поднять уже накануне, в беседе с защитником российской сборной Виктором Антипиным, который приехал в подмосковную Балашиху с магнитогорским «Металлургом» на поединок с омским «Авангардом». Антипин был олимпийски спокоен, высказавшись в том духе, что руководство КХЛ не должно допустить распространения эпидемии, поскольку уже переносит матчи из Китая на нейтральную территорию.

На самом деле, это не совсем так. Принимать меры предосторожности начала вторая по рангу лига отечественного хоккея — ВХЛ (Высшая лига), в минувшую пятницу, 24 января официально объявившая, что все домашние матчи китайских клубов перенесены из этой страны «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Дело в том, что в ВХЛ выступают сразу три команды из Поднебесной: «ОРДЖИ», «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу». Две из них базируются в Пекине, а одна — в городе Гирин провинции Цзилинь, то есть ни одна не имеет прямого отношения к самому «зараженному» региону страны — провинции Ухань. Однако учитывая темпы распространения вируса, а также троекратно увеличенный риск подхватить его при визите в Китай, решение ВХЛ перенести все домашние игры трёх упомянутых клубов в более безопасные для здоровья места выглядело вполне логичным.

А в понедельник, 27 января стало известно, что домашними аренами для игр команд из Поднебесной до конца нынешнего сезона станут ледовые дворцы в Пензе, Тольятти и Самаре. Так что жители этих хоккейных городов получили дополнительный бонус в виде просмотра нескольких увлекательных матчей с участием китайских клубов.

КХЛ же пока не спешит принимать подобные шаги по отношению к клубу «Куньлунь Ред Стар». И даже не потому, что в регулярном чемпионате «Красной звезде» осталось провести всего восемь матчей (другим клубам лиги — по 10-11), из которых только один — домашний. Клуб из Пекина практически гарантировал себе выход в плей-офф, а лишать команду возможности проводить игры в Кубке Гагарина перед своей публикой (пусть её и собирается на трибунах местной арены порядка двух с половиной тысяч) стало бы тяжёлым ударом по имиджу лиги.

Американский тренер «Куньлуня» вируса не боится, «красно-белые» — тоже

Кстати, 2 февраля «Куньлунь» должен был провести ещё один домашний поединок в «регулярке» — с московскими армейцами, однако его ещё примерно месяц назад перенесли в российскую столицу. Но вовсе не по причине пресловутого коронавируса, который тогда ещё не наводил ужас на всю планету. Просто китайцы очень трепетно отнеслись к празднованию Нового года по своему календарю, решив заранее отказаться от всех масштабных мероприятий (в том числе, и спортивных), сопряжённых с приездом в столицу Поднебесной гостей из-за рубежа.

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в стане «Куньлуня» никакой паники не наблюдается. Например, главный тренер команды американец Курт Фрэйзер, которому пару недель назад исполнилось 62 года, буквально на днях подписал новый контракт с китайским клубом.

Продление контракта — это отличная вещь, свидетельство того, что мне доверяют в клубе и оценивают мою работу. Что касается эпидемиологической ситуации, она, конечно, непроста — Китай переживает сложные времена. Но этот вирус в равной степени угрожает всему миру. Хотя на нас это тоже отразилось: «Куньлунь» вынужден последнюю домашнюю игру тоже проводить в России. И ситуация с плей-офф пока тоже неясна. Но я надеюсь, что все эти трудности будут преодолены, — заявил Фрэйзер после окончания встречи со «Спартаком».

Его спартаковский коллега Олег Знарок даже не допустил мысли, что его подопечные на подсознательном уровне могли слегка испугаться встречи на льду с «потенциальными носителями» страшного вируса. А ведь если судить по первой половине встречи, подобный психологический момент мог присутствовать — настолько скованными и непохожими на себя выглядели «красно-белые». И уступали к середине второго периода со счётом 1:3.

Однако третий период перевернул ход игры вверх тормашками. «Спартак» вдруг преобразился, словно перестав бояться — то ли соперника, то гипотетической возможности «схватить заразу» — и попросту смёл «Красную звезду» с площадки. Пять шайб за двадцать минут игры, хет-трик Каспарса Даугавиньша, два гола в меньшинстве и традиционное Гуда-шоу с участием словацкого голкипера «красно-белых» Юлиуса Гудачека стали великолепным завершением этого хоккейного вечера для спартаковских болельщиков.

Про страшный коронавирус при таком фееричном хоккее никто уже и не вспоминал...