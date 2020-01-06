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Московский «Спартак» спустя сутки после домашней победы над петербургским СКА не сумел переиграть финский «Йокерит», уступив на своей площадке в овертайме — 2:3ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Москвичи по ходу основного времени встречи дважды выходили вперёд усилиями Фёдора Малыхина (11-я минута), отличившегося в третьем кряду матче после перехода в стан «красно-белых» из челябинского «Трактора», и Андрея Кутейкина (19-я минута).

Однако «джокерам» благодаря дублю Никласа Енсена (голы на 14-й и 28-й минутах) удалось отыграться и перевести игру в овертайм. Кстати, датский форвард «Йокерита» в предыдущем поединке в Риге с «Динамо» отметился хет-триком, так что в двух последних матчах забил пять шайб. А всего в восьми последних играх Енсен набрал 13 очков (9 голов плюс 4 результативные передачи).

На второй минуте овертайма победу гостям принёс защитник Сами Лепистё.

Сухая серия голкипера «Йокерита» Яниса Калниньша прервалась на 173-й минуте (172 минуты 7 секунд).

«Йокерит» (61 очко, 44 игры) выиграл четвёртый матч подряд в чемпионате и закрепился на четвёртом месте в таблице Западной конференции, увеличив отрыв от оставшегося пятым «Спартака» (57 очков, 46 игр).

Казахстанский «Барыс» в гостях уверенно переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

В составе клуба из Нур-Султана отличились Даррен Диц (на 30-й секунде второго периода), Аркадий Шестаков (35-я минута), Атте Охтамаа (37-я), Корбэн Найт (42-я) и Никита Михайлис (51-я).

Единственную шайбу у хозяев на 31-й минуте забросил Арсен Хисамутдинов.

В четырёх последних очных встречах с «Барысом» на своём льду «Нефтехимик» потерпел четыре поражения с общим счётом 2-17.

«Барыс» (59 очков, 45 игр) занимает третье место в таблице Восточной конференции, на очко отставая от идущего вторым омского «Авангарда». «Нефтехимик» (44 очка, 45 игр) находится на десятой строчке в таблице «Востока», отставая от зоны плей-офф на пять очков.

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