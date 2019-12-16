Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским «Куньлунем» и ЦСКА перенесён из Пекина в Москву, сообщает пресс-служба КХЛ.
«Куньлунь» обратился в КХЛ с просьбой перенести матч из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года. Московский клуб дал своё официальное согласие на перенос матча.
Игра пройдёт в Ледовом дворце спорта ЦСКА 2 февраля в 17:00, хозяином матча будет «Куньлунь».
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