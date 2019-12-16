https://static.news.ru/photo/3e50a3c6-2023-11ea-9926-fa163e074e61_660.jpg Хоккейная команда «Куньлунь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским «Куньлунем» и ЦСКА перенесён из Пекина в Москву, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Куньлунь» обратился в КХЛ с просьбой перенести матч из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года. Московский клуб дал своё официальное согласие на перенос матча.

Игра пройдёт в Ледовом дворце спорта ЦСКА 2 февраля в 17:00, хозяином матча будет «Куньлунь».

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