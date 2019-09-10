https://static.news.ru/photo/e658b7f8-d40a-11e9-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Хоккеист Евгений Малкин рассказал, что испытывает трудности во время своего пребывания в Соединённых Штатах.

Он не знает причины этих сложностей, но предположил, что это может быть языковой барьер или менталитет, передаёт The Athletic .

Я знаю, что должен быть лидером в раздевалке, но иногда боюсь подобрать неправильные слова, потому что плохо знаю английский язык, — подчеркнул он.

Спортсмен отметил, что считает проигрыш «Питтсбурга» в прошлом сезоне своей виной. По его словам, когда хоккеист перестаёт забивать, у него появляется неуверенность и он начинает думать о многом.

Я начал просто сходить с ума. Ругался с Салливаном (Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга». — News.ru), спорил с товарищами по команде, — добавил он.

Ранее News.ru писал, что Малкин пошутил над постом в Instagram форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, который выложил фотографию с супругой Николь. Ковальчук подписал фотографию: «Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались», на что Малкин в комментариях под фото поставил значок в виде каблука.