В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» на своей площадке всухую разгромил подмосковный «Витязь» (6:0). Неприятности гостей начались уже на 11-й секунде встречи, когда «красно-белые» открыли счёт. После финальной сирены 28-летний форвард первой тройки «Витязя» Алексей Макеев дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о фиаско своей команды и признался, как в «Витязе» шутят по поводу регулярных переходов игроков из подмосковного клуба в петербургский СКА.

«У нас ничего не получилось»

— События этого матча и его итоговый результат невольно подталкивают к вопросу: что произошло с «Витязем»?

— Да что произошло... Ни в атаке у нас ничего не получилось, ни в обороне. Как говорится, счёт на табло — всё понятно.

— С чем это связано?

— Видимо, в паузе в чемпионате КХЛ, которая длилась неделю, мы что-то не то делали. Наверное, «Спартак» просто лучше подготовился к этому матчу.

— Это и удивительно, потому что в паузе в чемпионате было время и в целом подготовиться к следующему отрезку сезона, и конкретно к поединку со «Спартаком». Наверняка ведь подробно разбирали игру «красно-белых»?

— Да, готовились, разбирали, но игра пошла так, что стали пропускать и в меньшинстве, и даже в своём большинстве. Что тут скажешь — цифры на табло говорят сами за себя.

— Когда пропускаешь на 11-й секунде матча, это, наверное, тоже сильный психологический удар по команде? Тем более вы, выйдя в первом звене, были в этот момент на льду.

— Конечно, неприятно пропускать такой быстрый гол, но это стечение обстоятельств. Не спорю, была в этом эпизоде и лично моя ошибка — невыполнение тренерского задания. У соперника был вброс шайбы в зону, отскок от вратаря, и я должен был блокировать нападающего соперника, чтобы не позволить ему бросить по пустым воротам. В общем, всё как-то сразу пошло не так — отсюда и такой исход встречи.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— После первого периода, в котором «Спартак» забил три шайбы, место в воротах «Витязя» вместо Ильи Ежова занял Игорь Сапрыкин. Но, видимо, винить только вратаря — или вратарей — в таком результате было бы неправильно?

— Думаю, этой заменой тренерский штаб хотел просто встряхнуть команду, но, к сожалению, не получилось. Бывают такие дни, когда ничего не получается: вот и мы в этой встрече ничего не создали, ничего не забили.

— Пауза в чемпионате была вызвана участием российской сборной в Кубке Первого канала. С какими чувствами смотрели матчи нашей команды на этом турнире? Ведь на первый этап Евротура — ноябрьский Кубок Карьяла — вас вызывали в сборную, а сейчас — нет. Было обидно, что не сыграли в Москве и Петербурге?

— Да нет, какая может быть обида? Всё закономерно. Смотрел матчи дома, находился, как и наша национальная команда в двух последних встречах, на приятной ноте.

— Какие впечатления от выступления сборной на Кубке Первого канала? Вроде два матча выиграли, а первое место не заняли...

— Конечно, на домашнем турнире желательно побеждать. Но второе место — тоже неплохо, тем более что в двух матчах наши ребята одержали победы.

«После обмена двух игроков в Питер у нас случилась неудачная серия из десяти матчей»

— Как считаете, у вас есть шансы снова получить вызов в сборную России на следующие этапы Евротура?

— У каждого хоккеиста в нашей лиге есть шансы попасть в сборную. Надо работать, проявлять себя — а там уже тренеры решают, кого они вызовут, а кого нет.

— Буквально накануне ноябрьского этапа Евротура петербургский СКА произвёл обмен с «Витязем», забрав у вас двух игроков — голкипера Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового — с прицелом на приглашение в национальную сборную. Насколько этот обмен повлиял на «Витязь», ведь команда потеряла двух важных хоккеистов?

— После того обмена у «Витязя» случилась неудачная серия игр в чемпионате — в десяти матчах кряду не могли победить. Можно сказать, что одной из её причин стал как раз уход этих двух ключевых игроков. А может быть, мы сами в чём-то недорабатывали. Кроме того, тренеры стали пробовать новые сочетания игроков в звеньях, и это тоже не могло не сказаться на результатах команды.

— Как главный тренер Михаил Кравец и его ассистенты реагировали на эту серию неудач? Всё-таки «Витязь» долгое время боролся с ЦСКА за лидерство в таблице Западной конференции, а сейчас уже уступает пятую строчку «Спартаку» после разгромного поражения...

— Это рабочие моменты. К тому же в таблице сейчас команды располагаются очень плотно, лидеры недалеко, но и до непопадания в плей-офф тоже дистанция лишь в несколько очков. А тренеры что? Они делают свою работу, готовят команду и настраивают игроков на каждый матч. Что касается обменов, как оказалось, в нашей команде от них никто не застрахован.

— В «Витязе» по-прежнему шутят на тему того, что подмосковная команда была и, как видим, остаётся своеобразным фарм-клубом СКА, который в любой момент может забрать отсюда понравившихся ему игроков?

— Если честно, каждый Божий день шутим по этому поводу (улыбается). Дескать, ну что, кто следующий в очереди «на повышение» в СКА? Что делать — мы здесь не хозяева ситуации.

— Впереди у «Витязя» — домашняя серия из трёх матчей, венцом которой станет поединок с ЦСКА. Наверное, настрой на «армейцев» будет особенным?

— Не сказал бы, потому что мы на каждую игру настраиваемся как на последнюю. Задача всегда ставится побеждать, отрабатывать свои контракты. Так что удачные игры против рижского «Динамо» и «Барыса», которые будут предшествовать встрече с ЦСКА, для нас так же важны.