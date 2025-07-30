«Локомотив» обругали из-за отказа пригласить Никитина на заслуженный парад

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недоумение по поводу того, что хоккейный клуб «Локомотив» не пригласил на парад в честь победы в Кубке Гагарина бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным. В разговоре с изданием «Спортс» он отметил, что не понимает такое решение, ведь именно этот тренерский состав обеспечил клубу первую в истории победу в турнире.

Да, удивлен — и неприятно. Но ЦСКА здесь ничего не может поделать, это решение на совести руководства «Локомотива», — подчеркнул Михайлов.

В мае «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4:1. За историческую победу клуба отвечал тренерский штаб под руководством Игоря Никитина, в который также входили Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

Торжественный парад по случаю победы пройдёт 3 августа в Ярославле — команда представит Кубок Гагарина своим болельщикам. За несколько дней до этого, 29 июля, «Локомотив» объявил о новом тренерском штабе, в который вошли семь специалистов, включая Боба Хартли, Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина.

Никитина тем временем назначили на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. С ним заключен контракт продолжительностью пять лет.