Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 18:24

Бывший тренерский штаб «Локомотива» не получил приглашения на парад

Тренер Никитин и его штаб не приглашены «Локомотивом» на чемпионский парад

Игорь Никитин Игорь Никитин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярославский «Локомотив» не пригласил бывший тренерский штаб на чемпионский парад, сообщает «Матч ТВ». Речь идет о специалистах, которые привели команду к победе в Кубке Гагарина, но в июне перешли в ЦСКА.

В мае «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале челябинский «Трактор» со счетом 4:1. Триумф команды обеспечил тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным, куда также входили Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

Нет, нас на этот праздник не позвали, — подтвердил журналистам один из тренеров бывшего штаба.

Парад в честь победы состоится 3 августа в Ярославле, где команда представит трофей болельщикам. 29 июля клуб объявил о формировании нового тренерского штаба. В него вошли семь тренеров, включая Боба Хартли, Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина.

Ранее сообщалось, что дворец в Санкт-Петербурге «СКА Арена» готовится к смене названия перед началом нового сезона КХЛ. Новое название не уточняется. Хоккейный клуб СКА также объявил о возвращении в «Ледовый дворец» для проведения домашних матчей.

До этого стало известно, что Роман Ротенберг, ранее покинувший пост главного тренера СКА, может стать наставником клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда вела переговоры с Тоддом Рирденом после того, как главный тренер Игорь Никитин ушел с этой должности. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг также будет развивать и молодежный сектор.

Россия
хоккей
Локомотив
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе
Американист предвидел новый тренд в США из-за проблем со здоровьем Трампа
Ушла из жизни автор названия для обруча Hula-Hoop
Эксперт раскрыл неприятные последствия атак на «Неофарм» и «Столички»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.