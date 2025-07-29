Бывший тренерский штаб «Локомотива» не получил приглашения на парад Тренер Никитин и его штаб не приглашены «Локомотивом» на чемпионский парад

Ярославский «Локомотив» не пригласил бывший тренерский штаб на чемпионский парад, сообщает «Матч ТВ». Речь идет о специалистах, которые привели команду к победе в Кубке Гагарина, но в июне перешли в ЦСКА.

В мае «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале челябинский «Трактор» со счетом 4:1. Триумф команды обеспечил тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным, куда также входили Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

Нет, нас на этот праздник не позвали, — подтвердил журналистам один из тренеров бывшего штаба.

Парад в честь победы состоится 3 августа в Ярославле, где команда представит трофей болельщикам. 29 июля клуб объявил о формировании нового тренерского штаба. В него вошли семь тренеров, включая Боба Хартли, Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина.

Ранее сообщалось, что дворец в Санкт-Петербурге «СКА Арена» готовится к смене названия перед началом нового сезона КХЛ. Новое название не уточняется. Хоккейный клуб СКА также объявил о возвращении в «Ледовый дворец» для проведения домашних матчей.

До этого стало известно, что Роман Ротенберг, ранее покинувший пост главного тренера СКА, может стать наставником клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда вела переговоры с Тоддом Рирденом после того, как главный тренер Игорь Никитин ушел с этой должности. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг также будет развивать и молодежный сектор.