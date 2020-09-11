«Локомотив» едва не отыгрался в Питере и проиграл впервые в сезоне

https://static.news.ru/photo/f4e32a08-f45f-11ea-82f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб СКА/twitter.com

Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) взял верх над ярославским «Локомотивом» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

В составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9-я), Лукас Бенгтссон (25-я) и Эмиль Галимов (за 8 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Результативную передачу шведскому форварду Бенгтссону отдал защитник Антон Белов, проводивший 600-й матч в КХЛ.

Автором заброшенных шайб у «железнодорожников» стали Денис Алексеев (32-я минута) и Никита Черепанов (58-я).

Бурдасов продлил свою результативную серию, забив шайбу в каждом из четырёх матчей нынешнего сезона.

«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем регулярном чемпионате и с шестью набранными очками после четырёх игр остался на третьем месте в таблице Западной конференции. СКА набрал семь очков и догнал лидирующих на «Западе» московских одноклубников.

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