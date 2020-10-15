«Куньлунь Ред Стар» сотворил сенсацию в матче с «Салаватом Юлаевым»

https://static.news.ru/photo/e702f1ea-0f15-11eb-891f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat/vk.com

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на подмосковной «Арене Мытищи» сенсационно одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 5:3 (0:2, 2:0, 3:1).

У гостей отличились Дмитрий Кугрышев (8-я минута), Данил Башкиров (9-я) и Тему Хартикайнен (на 27-й секунде третьего периода).

В составе «Красной Звезды» шайбы забросили Хантер Шинкарук (22-я минута), Джейк Челиос (39-я), Дэнни Кристо (42-я), Лукас Локхарт (52-я) и Кори Кейн (за семь секунд до финальной сирены, в меньшинстве и в пустые ворота).

«Куньлунь» лишь в 15-й игре в нынешнем чемпионате сумел одержать первую полноценную победу — до этого на счету китайского клуба было лишь три очка: два были начислены за техническую победу (5:0) над ярославским «Локомотивом», не явившимся на игру в Мытищи из-за вспышки коронавируса, а ещё одно «Ред Стар» добыл также в домашнем поединке с «Салаватом Юлаевым» в сентябре, уступив 2:3 по буллитам.

У уфимцев осталось 21 набранное очко в 18 проведённых играх — команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

Челябинскому «Трактору» хватило одного периода в выездном матче с череповецкой «Северсталью», чтобы добиться убедительной и сухой победы — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Авторами заброшенных шайб стали Томаш Гика (26-я минута), Якоб Берглунд (32-я), Сергей Телегин (35-я) и Артём Шварёв (за 49 секунд до второго перерыва).

Голкипер уральцев Роман Вилл отразил 26 бросков соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

Екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» одержали победы и составили квартет лидеров регулярного чемпионата КХЛ с московскими «армейцами» и омским «Авангардом», писал ранее NEWS.ru.