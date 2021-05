«Красная машина» уже 14 лет без золота: Россия проиграла Канаде в финале

Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале юниорского чемпиона мира со счётом 3:5. Именно на эту команду Альберта Лещёва была возложена надежда прервать безмедальную серию. Но снова мимо.

Надо признать, что финал получился отменный, да и вообще наблюдать за «Красной машиной» в течение всего мирового первенства было любопытно: о, обыграли американцев после тотальной потери шансов (7:6), о, прошли четвертьфинал, полуфинал, может, ещё и золото, наконец, возьмём? Но канадцы — это не американцы, не. Они на несколько уровней выше всех соперников, и преимущество уже длится продолжительно время. Пожалуй, в этом году оказалось самое время прервать гегемонию «Кленовых листов».

В составе обеих команд выдающиеся ребята, за которыми потихоньку выстраивается очередь из клубов Национальной хоккейной лиги. Взять того же Матвея Мичкова и Коннора Бедарда — они точно поспорят на драфте-2023.

Оба отличились в первом же периоде встречи. Мичков поразил ворота соперника уже на шестой минуте, подстроившись под рикошет. И этот гол стал его 12-м на чемпионате. Единственный из российских хоккеистов, которому удалось забить больше, — Александр Овечкин.

The Russian Sniper does it again! Matvei Michkov nets the first goal of the game and his 12th of the #U18Worlds

Затем последовал ответ канадца. Он не мог просто так это оставить, и на 15-й минуте, не сумев реализовать буллит (который был поставлен совершенно справедливо: Бедард оказался у ворот Сергея Иванова, Арсению Коромыслову пришлось нарушать), он тут же забил с игры. Не гол, а сплошная красота.

Connor Bedard goes in with the backhand that catches everyone off guard and evens the score

И это только начало. Ещё спустя четыре минуты снова последовало наступление россиян. Всё происходящее на льду напоминало в самом хорошем смысле детскую игру в горячую картошку. Помните, мяч попадал в руки и надо было быстро отдать его другому, чтобы «не обжечься»? Так и здесь. Команда Лещёва разыграла очередную быструю атаку: Мичков очень точно набросил на Дмитрия Бучельникова, который пробил в девятку.

Russia strikes back! 2-1!



Dmitri Buchelnikov scores his first goal of the tournament with an absolute cannon to regain the lead for Team Russia.

Но уйти на перерыв с преимуществом не удалось. Канадцы вновь ответили голом после нарушения с нашей стороны. Мирошниченко сфолил в чужой зоне, и Шейн Райт забил с синей линии.

И если одним удача сопутствовала, то другие своё большинство реализовать не смогли. В начале второго периода у россиян был такой шанс, но вместо этого Бреннан Отман единолично бросил под перекладину, сделав счёт 3:2.

Этот провал только подстегнул наших ребят. Они обрушились на соперника яркими атаками, часто оказывались на пятачке, но всё было безрезультатно. Россия владела преимуществом по силе ровно до 37-й минуты. Тогда-то и была пропущена четвёртая шайба. Реализовал момент Логан Стэнковен, пробив под перекладину.

В третьем периоде россиянам нужно было совершить камбэк. Такое уже случалось. Ещё и большинство на 50-й минуте сыграло на руку — Владимир Грудинин на пару с Мичковым уменьшил отрыв.

Vladimir Grundinin don't let up and make it a 1-goal game with 10:23 to go!

Очень важный и нужный гол должен был перевернуть ход встречи. И в какой-то степени это и произошло. Только не в нашу пользу. Почти за две минуты до финальной сирены Лещёв сменил Иванова в воротах, выпустив шестого атакующего, но вместо того чтобы перевести игру в овертайм, Шейн Райт забил в пустые и поставил точку — 5:3.

That's the game! 5-3.



Shane Wright pots the empty netter. With the assist, Connor Bedard ties the U16 record for most points in the tournament.

Винить Иванова нельзя, пусть некоторые голы и выглядели как-то нелепо (например, третий, когда голкипер просто не был готов спасти ворота). Да, ему нужно было где-то дотянуться, где-то распластаться в воротах, но это поражение не только его рук дело. Если и спускать собак с цепи, то на всю команду. Только в кои-то веки не нужно этого делать. У такой команды огромный потенциал и хорошее будущее. Но сейчас мы имеем то, что имеем, а именно 14 лет без золота на чемпионатах мира.