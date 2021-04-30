Что этот юноша себе позволяет: в нашем хоккее растёт звезда нового уровня

Юниорский чемпионат мира — один из важнейших турниров года для молодых хоккеистов. Причина проста — множество талантливых парней спустя несколько месяцев после завершения турнира выйдут на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В сборной России есть ряд игроков, готовых себя зарекомендовать за океаном уже сейчас. Например, Иван Мирошниченко и Матвей Мичков (оба 2004 года рождения, хотя основной косяк сборной на год старше). Их называют главными претендентами на первый номер драфта в 2022 и 2023 годах. А после того, как в ночь на 30 апреля Мичков оформил четыре гола в ворота национальной команды Германии, сомнений в его таланте не осталось никаких. Кто он вообще такой и что себе позволяет этот юноша?

Русский вундеркинд

Мичков — это новый уровень таланта. Ещё в январе 2020 года молодой человек родом из Перми не просто выиграл со сборной U-16 золото юношеских Олимпийских игр в Лозанне, но и стал лучшим бомбардиром по итогам соревнований. А затем весной перебрался из ярославского «Локомотива» в систему петербургского СКА с диким скандалом. С тех пор парня пиарят так, как ни одного другого хоккеиста всех времён.

Но это заслуженно — Матвей действительно вундеркинд. Во время олимпийского года ему пророчили первый номер драфта НХЛ, а после переезда в Санкт-Петербург он без зазрения совести разносит соперников в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) до 17 лет. При этом Мичков легко обгоняет привычную систему «очко за игру». Неудивительно, что именно ему удалось побить рекорд Никиты Кучерова по очкам (29 голов в 53 матчах). К слову, это достижение не давалось никому на протяжении 11 лет. А Матвею на это потребовалось всего 43 игры. Всего на его счету 52 балла (35 голов и 17 результативных передач) в 50 встречах.

Ещё в «Локомотиве» было понятно, что растёт непростой форвард. Но в Санкт-Петербурге он по-настоящему раскрылся. Никто не ожидал, что Мичков не просто ворвётся в МХЛ, а буквально выбьет ногой эту дверь. Да что говорить — в первой же игре он забросил отличную шайбу, став самым молодым российским хоккеистом, когда-либо забивавшим в этой лиге. Чтобы превзойти Рихардса Букартса, ему не хватило двух дней.

После матча Лев Бердичевский, главный тренер «СКА-1946», тут же поднял парня из третьего звена в первое. Более того, в 16 матчах он отличился 14 раз. И это в 15 лет! Никто из российских хоккеистов в этом возрасте так круто не играл.

Но удивительный факт: не случись скандал с «Локо», Матвей задержался бы в детской лиге ещё на один сезон. Дело в том, что ему не дали выступать за «железнодорожников» на новом уровне только по одной причине — он не подходил по возрасту. Правда, после его невероятного выступления на Олимпиаде, где вместе с Иваном Мирошниченко и Ильёй Квочко они за три матча набрали 31 очко на троих, заговорили об изменении внутренней системе.

Российский хоккей может пойти по пути канадской CHL, в которой существует институт «исключительного статуса», который как раз и позволяет ребятам типа Коннора Макдэвида (который в свои 24 года является одним из лидеров «Эдмонтона») попадать в лигу уровнем выше как раз в 15 лет.

Это так и осталось бы на уровне разговоров, если бы не система СКА, которая быстро забрала молодое дарование. Именно в составе «СКА-1946» Матвей и побил рекорд Кучерова. Случилось это 5 февраля в домашней игре против «Крыльев Советов» (1:2 Б). И забил Мичков свой 30-й гол на последней минуте. За 36 секунд до финальной сирены форвард получил шайбу и бросил в спину голкипера в ближний угол.

И так происходит почти всегда — Матвей выбирает самые неожиданные моменты для броска, забивая из любых позиций.

Он вам не Кучеров

Коллеги по цеху и тренеры часто сравнивают Мичкова с нынешним лидером «Тампа-Бэй» Кучеровым. Вроде и по статистике похож, да и стилистика напоминает игру Никиты. К тому же и рекорд побит. Но, как ни странно, общего у них, кроме цифр в МХЛ, немного. Матвей превосходит Кучерова как минимум в одном: в потенциале. Он может вырасти в хоккеиста вообще без слабых мест, а Кучерову такого не предрекали. Да и на драфте его должны выбрать первым номером. К слову, Кучерова выбрали во втором раунде.

16-летний Матвей, которому стукнет 17 9 декабря, обладает какими-то мегабыстрыми руками и скоростью мышления — он слишком быстро принимает решения, причём правильные, и рассчитывает момент для удачной передачи или броска. Его решительность, несмотря на небольшие габариты, вызывает восторг, он не ждёт, когда останется без соперников за спиной, а лезет в эпицентр событий.

Главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов всерьёз рассматривал Матвея в качестве игрока основы на прошедшем молодёжном первенстве, однако посчитал, что его время наступит в следующем году. Если его не заберёт Валерий Брагин во взрослую команду. Он не менее пристально наблюдает за игрой парня.

Да и в НХЛ Мичкова с руками и ногами оторвут уже завтра. Но тут СКА поступил очень мудро. Подписав с Матвеем контракт на пять лет, в клубе гарантировали себе безопасность и его сохранение на этот временной отрезок. Тем не менее, даже несмотря на это, хоккеист по-прежнему остаётся в числе первых на драфт-2023, а в юниорской сборной с первых матчей взял лидерство в свои руки, отличившись дублем против США (7:6) и лакросс-голом и покером против немцев (6:1).

Пока всё идёт к тому, что в мире растёт звезда масштаба Александра Овечкина. Тем более первый рекорд форварда «Вашингтона» уже побит. Мичков стал самым молодым автором покера среди российских хоккеистов на ЮЧМ — ему исполнилось 16 лет, 4 месяца и 20 дней. Ови это сделал 12 апреля 2002 года в матче против Словакии (6:1) ему было 16 лет, 6 месяцев и 26 дней.