Кожевников ожидал победы сборной России над Швецией

https://static.news.ru/photo/384f1346-2107-11eb-939a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции со счётом 2:1 по буллитам.

Здорово играли, вратарь отлично выглядел, Амиров особенно неплох. Молодцы ребята, это ожидаемо. Но я боялся, что им не хватит эмоций после победы над Финляндией. Возможно, кстати, где-то их и не доставало, но в целом всё здорово. Намного интересней сейчас смотреть молодёжь, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, ребятам было сложнее играть после финнов, учитывая, что шведы настроились по-другому.

К тому же, как утверждает специалист, два дня подряд играть для молодёжи довольно сложно.

Дальше всё будет зависеть от эмоций и физического состояния парней, им нужен опыт на три игры. Естественно, у них сейчас накапливается психологическая усталость. У них есть характер, в конце неплохо катались, комбинировали, были отличные моменты с выходом на ворота. Посмотрим, что будет в последней игре. Думаю, ребята почувствовали взаимосвязь и будут отдаваться на полную, — заключил он.

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