Кожевников однозначно отреагировал на решение ФХР отдать чемпионство ЦСКА

https://static.news.ru/photo/a13e3bfe-bd19-11ea-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал решение Федерации хоккея России присудить чемпионство московскому ЦСКА абсолютно логичным и правильным.

Абсолютно правильное решение. Мы чемпионат-то доиграли, и у нас есть победитель по правилам. Всё правильно. Ничего в этом такого нет. Плей-офф не доиграли, соответственно, нет победителя Кубка Гагарина. Всё абсолютно логично, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Федерация хоккея России в соответствии с договором о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею от ФХР к КХЛ приняла решение объявить чемпионом и призёром чемпионата России по итогам регулярного сезона и первого раунда плей-офф КХЛ «армейский» коллектив. Соответственно, серебряные медали соревнований присуждены хоккейным клубам «Ак Барс» и СКА.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.

Заслуженный тренер Фёдор Канарейкин, напротив, считает, что сезон в целом не доигран. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.