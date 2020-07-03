Канарейкин не понимает, как ФХР могла назвать ЦСКА чемпионом

https://static.news.ru/photo/33d8d7aa-bd18-11ea-bd39-fa163e074e61_660.jpg Федор Канарейкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Заслуженный тренер Фёдор Канарейкин отреагировал на решение Федерации хоккея России признать чемпионом досрочно завершившегося сезона 2019/20 московский ЦСКА.

Сезон не завершён, какой чемпион? Нет у меня мнения, - сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Федерация хоккея России, в соответствии с Договором о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею от ФХР–КХЛ, приняла решение объявить чемпиона и призеров чемпионата России по итогам регулярного сезона и первого раунда плей-офф КХЛ "армейский" коллектив. Соответственно, серебряные медали соревнований присуждены хоккейным клубам "Ак Барс" и СКА.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.