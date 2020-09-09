«Йокерит» дома всухую разгромил «Нефтехимик» в КХЛ

https://static.news.ru/photo/bc3f56fe-f2cf-11ea-8ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/jokerit

Финский клуб «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал крупную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

У «джокеров» дубли сделали Джордан Шрёдер (голы на 7-й и 33-й минутах) и Микко Лехтонен (на 11-й и 36-й), по разу отличились Никлас Енсен (32-я минута) и Ииро Пакаринен (49-я).

Голкипер хозяев Андерс Линдбек отразил 23 броска соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).