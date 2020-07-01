Хоккей

Хоккеистам НХЛ разрешат принять участие в двух ближайших Олимпиадах

20:01, 01 июля 2020 19
Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут получить возможность выступить на Олимпийских играх в 2022 и 2026 годах.

Если НХЛ и Ассоциация игроков лиги завершат работу над коллективным соглашением, после чего игроки подпишут его, то в него будет включён пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры. Это касается 2022 и 2026 годов, — написал известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в Twitter.

Помимо этого, предстоит также провести успешные переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) надеется до сентября узнать, смогут ли игроки НХЛ участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что он уже общался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном на эту тему, но к решению они пока не пришли. Он также выразил надежду, что хоккеисты лиги поедут на Олимпиаду.

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