Хоккеистам НХЛ разрешат принять участие в двух ближайших Олимпиадах

https://static.news.ru/photo/71620cf0-bbbe-11ea-b79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут получить возможность выступить на Олимпийских играх в 2022 и 2026 годах.

Если НХЛ и Ассоциация игроков лиги завершат работу над коллективным соглашением, после чего игроки подпишут его, то в него будет включён пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры. Это касается 2022 и 2026 годов, — написал известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в Twitter.

If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHLâs return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 1, 2020

Помимо этого, предстоит также провести успешные переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) надеется до сентября узнать, смогут ли игроки НХЛ участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что он уже общался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном на эту тему, но к решению они пока не пришли. Он также выразил надежду, что хоккеисты лиги поедут на Олимпиаду.