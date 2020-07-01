Хоккеистам НХЛ разрешат принять участие в двух ближайших Олимпиадах

https://static.news.ru/photo/71620cf0-bbbe-11ea-b79e-fa163e074e61_660.jpgФото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press
Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут получить возможность выступить на Олимпийских играх в 2022 и 2026 годах.
Если НХЛ и Ассоциация игроков лиги завершат работу над коллективным соглашением, после чего игроки подпишут его, то в него будет включён пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры. Это касается 2022 и 2026 годов, — написал известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в Twitter.
If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHLâs return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is
Помимо этого, предстоит также провести успешные переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) надеется до сентября узнать, смогут ли игроки НХЛ участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что он уже общался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном на эту тему, но к решению они пока не пришли. Он также выразил надежду, что хоккеисты лиги поедут на Олимпиаду.