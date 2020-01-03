https://static.news.ru/photo/5b1ef934-2fd8-11ea-ba83-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Melanie Duchene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) надеется до сентября узнать, смогут ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовать в Олимпийских играх 2022 года.

Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что он уже общался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном на эту тему, но к решению они пока не пришли. Он также выразил надежду, что хоккеисты лиги поедут на Олимпиаду.

Мы хотим получить ответ от профсоюза игроков лиги заранее. Последние команды квалифицируются на Олимпиаду в сентябре, мы должны знать о решении НХЛ до этого времени, — цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее Фазель подтвердил, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске и Омске, а также отметил, что в IIHF ждут итоги апелляции в CAS, потому что санкции могут коснуться национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии, писал NEWS.ru.