https://static.news.ru/photo/49b9abe2-38e0-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первых и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы.

WE LOVE A HAT TRICK FROM NO. 8 pic.twitter.com/gOEEe14lcC — Washington Capitals (@Capitals) 17 января 2020 г.

При этом 25-й в НХЛ хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд. Подобную результативность ранее показывали Яромир Ягр и Майк Гартнер, но они забрасывали шайбы, защищая цвета нескольких команд.

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста теперь 47 (31+16) очков. Всего в регулярных турнирах НХЛ он набрал 1258 (689+569) очков.

you can put a bow on that W #ALLCAPS pic.twitter.com/m6SHXHHZHa — Washington Capitals (@Capitals) 17 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне. Он заявил, что не намерен переезжать, потому что город стал его домом. Контракт Овечкина с командой истекает в 2021 году.