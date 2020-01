WE LOVE A HAT TRICK FROM NO. 8 pic.twitter.com/gOEEe14lcC

При этом 25-й в НХЛ хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд. Подобную результативность ранее показывали Яромир Ягр и Майк Гартнер, но они забрасывали шайбы, защищая цвета нескольких команд.

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста теперь 47 (31+16) очков. Всего в регулярных турнирах НХЛ он набрал 1258 (689+569) очков.