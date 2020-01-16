https://static.news.ru/photo/49b9abe2-38e0-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpgАлександр ОвечкинФото: John McCreary/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первых и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы.
При этом 25-й в НХЛ хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд. Подобную результативность ранее показывали Яромир Ягр и Майк Гартнер, но они забрасывали шайбы, защищая цвета нескольких команд.