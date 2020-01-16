Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первых и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы.

При этом 25-й в НХЛ хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд. Подобную результативность ранее показывали Яромир Ягр и Майк Гартнер, но они забрасывали шайбы, защищая цвета нескольких команд.

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста теперь 47 (31+16) очков. Всего в регулярных турнирах НХЛ он набрал 1258 (689+569) очков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне. Он заявил, что не намерен переезжать, потому что город стал его домом. Контракт Овечкина с командой истекает в 2021 году.

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